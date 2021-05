Neuinfektionen: Mit Stand vom 11. Mai, 13 Uhr, haben sich weitere elf Barnimer mit dem Coronavirus infiziert. Damit gibt es im Landkreis jetzt 5880 positiv laborbestätigte Covid-19-Fälle. Die meisten Betroffenen sind in Eberswalde zu Hause (1400, +7). Es folgen Bernau (1368, +1), Wandlitz (611, +1), Panketal (555 unverändert), Ahrensfelde (487, unverändert), das Amt Biesenthal-Barnim (446, unverändert), das Amt Britz-Chorin-Oderberg (370, unverändert), Schorfheide (317, +1), Werneuchen (211, +1) und das Amt Joachimsthal (Schorfheide) (115, unverändert).

Kreisweit weniger als 400 akut Erkrankte

Genesene: Inzwischen haben im Landkreis 5264 Patienten ihre Covid-19-Erkrankung glücklich überstanden. Das sind 40 mehr als am Vortag. Genesen sind 1250 (+11) Einwohner in Bernau, 1155 (+12) in Eberswalde, 568 (unverändert) in Wandlitz, 524 (+2) in Panketal, 464 (+7) in Ahrensfelde, 395 (+1) im Amt Biesenthal-Barnim, 324 (+2) im Amt Britz-Chorin-Oderberg, 287 (+4) in Schorfheide und 103 (+1) im Amt Joachimsthal (Schorfheide).

Akut Erkrankte: 398 Barnimer sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 29 weniger als am Vortag. Es geht um 165 (-5) Patienten in Eberswalde, 74 (-10) in Bernau, 26 (+1) in Wandlitz, 25 (-1 im Amt Biesenthal-Barnim, 24 (-3) in Schorfheide, 23 (-2) im Amt Britz-Chorin-Oderberg, 21 (-7) in Ahrensfelde, 17 (-2) in Panketal, zwölf (+1) in Werneuchen und elf (-1) im Amt Joachimsthal (Schorfheide).

Unverändert 218 Barnimer Corona-Tote

Neue Corona-Regeln Brandenburg Testnachweis, Tourismus, Gastronomie, Sport – Brandenburg öffnet in mehreren Schritten ab 12. Mai Potsdam Verdachtsfälle in Quarantäne: Weil sie an Covid-19 erkrankt sein könnten, befinden sich 989 Barnimer in vom Gesundheitsamt der Kreisverwaltung angeordneter Isolation. Das sind 59 Fälle weniger als am Vortag. Betroffen sind 405 (-40) Einwohner in Eberswalde, 188 (-7) in Bernau, 80 (+1) im Amt Biesenthal-Barnim, 76 (+3) im Amt Britz-Chorin-Oderberg, 49 (+1) in Panketal, 42 (-1) in Ahrensfelde, 39 (-2) in Wandlitz, 37 (unverändert) im Amt Joachimsthal (Schorfheide), 37 (-3) in Werneuchen und 36 (-5) in Schorfheide.

Todesfälle: In den vergangenen 24 Stunden ist kein weiterer Barnimer nach Infektionen mit dem Coronavirus gestorben. Damit gibt es kreisweit nach wie vor 218 Todesfällen im Zusammenhang mit Corona. Trauriger Spitzenreiter bleibt die Kreisstadt mit 80 Verstorbenen, gefolgt von Bernau (44) und dem Amt Biesenthal-Barnim (26). Die weitere Reihenfolge lautet: Amt Britz-Chorin-Oderberg (23), Wandlitz (17), Panketal (14), Schorfheide (6), Werneuchen (5), Ahrensfelde (2) und Amt Joachimsthal (Schorfheide) (1). Statistisch hat bisher knapp jeder 27. Patient, der im Landkreis nachweislich an Covid-19 erkrankt ist, dies nicht überlebt.

Gesundheitsamt gibt Inzidenz mit 78,3 an

Inzidenz: Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung gibt die Inzidenz für den Barnim am 11. Mai, 13 Uhr, mit 78,3 an. Der Wert sagt aus, wie viele Neuinfizierte mit dem Coronavirus innerhalb einer Woche pro 10.000 Einwohner registriert wurden. Aus technischen Gründen konnten die Datenmeldungen der Gesundheitsämter in Brandenburg vom 11. Mai, 48 Neuinfektionen, sieben Sterbefälle, nicht an das Robert-Koch-Institut übermittelt werden. Deshalb fehlt die aktuelle Landesangabe zur Inzidenz für den Barnim.