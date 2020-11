Wie dynamisch die Entwicklung ist, zeigt der Blick auf zwei Statistiken: Das Gesundheitsamt der Barnimer Kreisverwaltung vermeldet mit Stand vom 22. November, 13 Uhr, 47 Verstorbene im Landkreis. Das Brandenburger Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit führt in seinem Lagebericht vom 24. November, 8.30 Uhr, für den Barnim bereits 49 Verstorbene auf.

Barnimweit 15 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

Laut dem ausführlicheren Lagebericht es Barnimer Gesundheitsamtes zum Coronavirus ist die Zahl der positiv laborbestätigten Covid-19-Fälle seit Ausbruch der Pandemie auf 1365 gestiegen. Das sind 15 Fälle mehr als 24 Stunden zuvor.

Inzwischen gelten 819 Patienten aus dem Barnim als genesen. Das sind 22 Patienten mehr als 24 Stunden zuvor.

Die Zahl der akut Erkrankten ist im Barnim um acht auf 499 gesunken. Betroffen sind 126 (+3, -5) Patienten in Eberswalde, 120 (+3, -4) in Bernau, 52 (+3, -1) in Ahrensfelde, 42 (+2, -1) in Wandlitz, 37 (-1) in Panketal, 31 (+1, -1) in Schorfheide, 28 in Britz-Chorin-Oderberg, je 25 in Werneuchen (+2) und Biesenthal-Barnim (-4) sowie 13 (+1, -2) in Joachimsthal (Schorfheide).

91 Verdachtsfälle in Quarantäne im Barnim mehr

Die Zahl der Verdachtsfälle in Quarantäne ist barnimweit um 91 auf 2193 gestiegen. Weil sie an Covid-19 erkrankt sein könnten, sind 510 (+41) Patienten in Bernau, 413 (+8) in Eberswalde, 277 (+2) in Ahrensfelde, 228 (-1) in Joachimsthal (Schorfheide), 211 (+10) in Biesenthal-Barnim, 182 (+18) in Wandlitz, 130 (+3) in Panketal, 103 (+4) in Schorfheide, 74 (+1) in Werneuchen und 65 (+5) in Britz-Chorin-Oderberg von der Außenwelt abgeschnitten.