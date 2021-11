Mit Stand vom 4. November, 0 Uhr, wird die bundesweite Corona-Inzidenz mit 154,5 angeben. Der Vergleichswert, der am Vortag noch bei 146,6 gelegen hatte, sagt aus, wie viele Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

In Brandenburg ist die Inzidenz ebenfalls in die Höhe geschossen – von 134,1 auf 159,2. Im Vergleich zum Vortag haben sich weitere 1304 Patienten mit dem Coronavirus angesteckt – ein lange nicht mehr erreichter Höchstwert. Seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 hat die Zahl der landesweit nachgewiesenen Covid-19-Fälle damit auf 127.592 zugenommen.

So sah es vor einem Jahr im Barnim aus

Corona Zahlen Deutschland heute RKI-Fallzahlen zu Inzidenz, Hospitalisierung und Neuinfektionen am 04.11.2021 Berlin Das Robert-Koch-Institut weist für den Barnim jetzt 7373 bestätigte Covid-19-Fälle aus – 50 mehr als am Vortag. Die Inzidenz ist allerdings geringfügig zurückgegangen – von 134,0 auf 132,9. Unverändert sind 248 Barnimer mit postivem Corona-Status gestorben. Bezüglich des Corona-Ausbruchs im Pflegeheim in Altenhof gibt es keine neuen Erkenntnisse. Nach Informationen dieser Zeitung sind in dieser Angelegenheit (noch) keine strafrechtlichen Verfahren anhängig.

Am 4. November 2020, genau vor einem Jahr, hatten sich erst 862 Patienten im Landkreis mit dem Coronavirus angesteckt. Im Vergleich zum Vortag waren 29 Neuinfektionen hinzugekommen. Und es gab erst 32 Todesfälle mit positivem Corona-Status. Die Inzidenz lag bei 104,0.

Und so stehen Barnims Nachbarn da

In Märkisch-Oderland beträgt die Inzidenz 157,2. Dort ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle innerhalb eines Tages um 102 auf 8278 gestiegen. Dort gibt es inzwischen 285 Todesfälle mit positivem Corona-Status – zwei mehr als am Vortag. In der Uckermark liegt die Inzidenz bei 142,1. Dort haben sich mittlerweile 4457 Patienten mit dem Coronavirus angesteckt – 65 mehr als am Vortag. Es ist bei 168 Todesfällen mit positivem Corona-Status geblieben.