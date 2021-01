Sieben Tage in der Woche und 24 Stunden am Tag kümmern sich die etwa 1100 Mitarbeiter des Werner-Forßmann-Krankenhauses um das Wohl der Patienten. Auch an den Wochenenden und an Feiertagen läuft der Stationsbetrieb weiter. Die Pandemie fordert das komplette Personal zusätzlich, auch wenn nur...