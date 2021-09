Laut Robert-Koch-Institut liegt die bundesweite Corona-Inzidenz aktuell bei 74,7. Der Vergleichswert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gemeldet wurden. In Brandenburg beträgt die Inzidenz vergleichsweise niedrige 43,7. Im Bundesland sind in den vergangenen 24 Stunden 192 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 auf 114.355 gestiegen. 3833 Brandenburger sind mit positivem Corona-Status gestorben – zwei mehr als am Vortag.