Mit Stand vom 20. Dezember, 0 Uhr, haben sich nachweislich weitere 791 Brandenburger mit dem Coronavirus angesteckt. Seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 ist die Zahl der landesweit nachgewiesenen Covid-19-Fälle damit auf 225.087 gestiegen. Die Corona-Inzidenz beträgt 585,4. Der Vergleichswert sagt aus, wie viele Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Die Zahl der Verstorbenen mit positivem Corona-Status ist um einen auf 4462 gestiegen.

So stand der Barnim vor einem Jahr da

Das Robert-Koch-Institut weist für den Barnim aktuell 12.719 bestätigte Covid-19-Fälle aus. Gegenüber dem Vortag haben sich weitere 96 Patienten nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz im Landkreis beträgt 557,8. Mittlerweile sind 297 Barnimer mit positivem Corona-Status gestorben – einer mehr als am Vortag.

Am 20. Dezember 2020, genau vor einem Jahr, hatten sich erst 2250Barnimer mit dem Coronavirus angesteckt – 58 mehr als am Vortag. Es waren 80 Patienten mit positivem Corona-Status gestorben – einer mehr als am Vortag. Die Inzidenz lag bei 125,2.

So sind die Altersgruppen betroffen

Corona Zahlen Deutschland heute RKI-Zahlen am 20.12.2021: Neuinfektionen, Inzidenz, Todesfälle und Hospitalisierung aktuell Frankfurt (Oder) Mit Stand vom 20. Dezember werden im Barnim 13 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Fünf von ihnen müssen beatment werden. Der Anteil der Corona-Erkrankten auf den Intensivstationen beträgt 20 Prozent. Allerdings sind aktuell 92 Prozent aller ITS-Betten im Barnim belegt.

Mit 5189 nachgewiesenen Ansteckungen führen die 35- bis 59-Jährigen die Barnimer Corona-Statistik an – gefolgt von den 15- bis 34-Jährigen (2718), den 60- bis 79-Jährigen (1873), den 5- bis 14-Jährigen (1770), den über 80-Jährigen (940) und den 0 bis 4-Jährigen (237).

Und so stehen Barnims Nachbarn da

In Märkisch-Oderland beträgt die Inzidenz 489,3. Innerhalb eines Tages wurden 43 Neuinfektionen registriert. Damit ist Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle auf 13.952 geklettert. Es gibt unverändert 312 Todesfälle mit positivem Corona-Status.

In der Uckermark beträgt die die Inzidenz 367,9. Dort haben sich unverändert 8114 Patienten mit dem Coronavirus angesteckt. Ebenfalls unverändert 196 Uckermärker sind mit positivem Corona-Status gestorben.