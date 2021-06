Um 8 Uhr hat Betriebsärztin Dr. Kerstin Kunkis am Montag die erste Spritze in der Finow Automotive GmbH angesetzt. Auch für sie ist es eine Premiere. Bisher durfte sie noch keine Corona-Schutzimpfungen ausführen. Seit Montag ist das nun anders. „Wir haben das hier in Rekordzeit – innerhalb ...