Die Kabinen stehen, die sechs Impfstraßen sind deutlich erkennbar. Der Messebauer hat seine Arbeit in der Sporthalle Westend, dem künftigen Eberswalder Impfzentrum, am Montagabend abgeschlossen. Jetzt beginnt die Ausstattung, einschließlich IT. Dies erklärte Maik Gürges vom Landkreis Barnim, de...