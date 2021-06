Das Wald-Solar-Heim in Eberswalde bietet in den ersten drei Ferienwochen sogenannte Wald-Lern-Wochen an. „Wir haben uns dafür beim Land beworben und eine Förderung erhalten. Das Programm ist vor allem für Grundschüler gedacht, die durch die Pandemie etwas Rückstand im Lernstoff haben“, so J...