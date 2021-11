Die Vorfreude bei den Eberswalder Handballern und Trainer Dirk Ehrlich ist groß. Nach einer einjährigen Unterbrechung kehrt der 1.SV Eberswalde in seine Heimspielstätte zurück. Am 13. November ab 16 Uhr gehen Kapitän Daniel Rehfeldt und seine Mitspieler in „ihrer“ Westendhalle wieder auf ...