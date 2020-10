Zwei Corona-Fälle sind bis zum Dienstag 24 Uhr im Landkreis Barnim hinzugekommen. Einer in Bernau, einer in Eberswalde. Da eine Person in Werneuchen seit besagtem Tag als genesen gilt, steht die Zahl aktuell bei 28 Infizierten.

Keine Corona-Verdachtsfälle mehr im Forßmann-Klinikum