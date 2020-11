Coronavirus Corona - ein weiterer Todesfall in Eberswalde Eberswalde Seit Ausbruch der Pandemie im März hat es im Barnim inzwischen 1350 positiv laborbestätigte Covid-19-Fälle gegeben. Das sind 31 mehr als 24 Stunden zuvor. 797 Patienten gelten mittlerweile als genesen – ein Anstieg um 24. Unverändert 46 Patienten sind nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das geht aus dem Lagebericht des Barnimer Gesundheitsamtes vom 22. November, 13 Uhr, hervor.

Weniger Quarantäne-Fälle im Barnim

Von den 507 akut an Covid-19 Erkrankten sind 128 (+22, -2) in Eberswalde, 124 (+4, -9) in Bernau, 50 (-2) in Ahrensfelde, 41 (+4, -2) in Wandlitz, 38 (-3) in Panketal, 31 (+1) in Schorfheide, 29 (-1) in Biesenthal-Barnim, 28 (-1, +2) in Britz-Chorin-Oderberg, 23 (+1, -3) in Werneuchen und 14 in Joachimsthal (Schorfheide) zu Hause.

Laut Richard Bloch, Referent von Landrat Daniel Kurth, ist der starke Anstieg der Infektionszahlen in Eberswalde besonders darauf zurückzuführen, dass nach und nach die Testergebnisse für die Villa Finow eintreffen würden. In diesem Eberswalder Seniorenheim war es zu einem Corona-Ausbruch gekommen.

Coronavirus Ehrenamtler im Barnim als Helfer für Gesundheitsamt in Corona-Zeiten gesucht Bernau Die Zahl der Verdachtsfälle in Quarantäne ist barnimweit um 13 auf 2102 gesunken. Betroffen sind 469 (-1) Patienten in Bernau, 405 (-5) in Eberswalde, 275 (-4) in Ahrensfelde, 229 in Joachimsthal-Schorfheide, 201 (-1) in Biesenthal-Barnim, 157 (+7) in Wandlitz, 127 (-5) in Panketal, 99 (-1) in Schorfheide, 73 in Werneuchen und 60 (-1) in Britz-Chorin-Oderberg.

221 Barnimer Neuinfektionen in sieben Tagen