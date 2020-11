Coronavirus Zahl der Corona-Ansteckungen in Brandenburg steigt weiter - 15 neue Todesfälle Potsdam Erneut ist ein Patient aus dem Barnim nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das kreisweit 44. Todesopfer mit Covid-19-Erkrankung seit Ausbruch der Pandemie im März war in Eberswalde zu Hause. Die Angaben zu Alter und etwaigen Vorerkrankungen stehen noch aus.

Laut Lagebericht des Barnimer Gesundheitsamtes vom 18. November, 24 Uhr, haben sich inzwischen 1241 Patienten mit dem Coronavirus infiziert – 44 mehr als 24 Stunden zuvor. Unverändert 749 Barnimer gelten als genesen.

Barnimweit 448 aktuell Infizierte

Akut sind kreisweit 448 Patienten an Covid-19 erkrankt. Betroffen sind 109 (+9) Patienten in Bernau, 99 (+10) in Eberswalde, 48 (+5) in Ahrensfelde, 39 (+3) in Wandlitz, 38 (+3) in Panketal, 30 (+6) in Biesenthal-Barnim, 26 (+3) in Schorfheide, 25 (+2) in Britz-Chorin-Oderberg, 19 (+1) in Werneuchen und 15 (+2) in Joachimsthal (Schorfheide).

Fast überall steigen die Qurantäne-Fälle

Die Zahl der Verdachtsfälle in Quarantäne ist um 129 auf 1985 gestiegen. Es geht um 428 (+21) Patienten in Eberswalde, 406 (+26) in Bernau, 266 (+27) in Ahrensfelde, 226 in Joachimsthal (Schorfheide), 158 (+4) in Wandlitz, 140 (+29) in Biesenthal-Barnim, 125 (+5) in Panketal, 103 (+6) in Schorfheide, 67 (+8) in Werneuchen und 66 (+3) in Britz-Chorin-Oderberg.