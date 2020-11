Kürzlich bin ich aus einem Risikogebiet in den Landkreis Barnim eingereist und gehöre nun zu den rund sechzig Personen, die sich im Amt Britz-Chorin-Oderberg in Quarantäne befinden. Ich wohne in einer ehemaligen Gutssiedlung in der Nähe von Serwest.Der Grund für meinen Auslandsaufenthalt war fa...