Mit Stand vom 15. November, 24 Uhr, sind im Barnim seit Ausbruch der Pandemie im März jetzt 1129 positiv laborbestätigte Covid-19-Fälle nachgewiesen worden. In den vergangenen 24 Stunden hat es damit 23 Neuinfektionen gegeben. 715 Patienten gelten inzwischen als genesen – 41 mehr als 24 Stunden zuvor. 41 Patienten sind nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben – das ist ein Anstieg um zwei Fälle.

Aktuell sind 373 Barnimer an Covid-19 erkrankt. Das sind 20 Fälle weniger als 24 Stunden zuvor. Betroffen sind 84 (+3, -5) Patienten in Bernau, 83 (+10, -11) in Eberswalde, 42 (+2, -2) in Ahrensfelde, 34 (+1, -1) in Panketal, 33 (+2, -6) in Wandlitz, 27 (-13) in Biesenthal-Barnim, 23 (+2) in Britz-Chorin-Oderberg, 22 (+2, -3) in Schorfheide, 15 in Werneuchen und zehn (+1) in Joachimsthal (Schorfheide).