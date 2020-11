Alles in allem 43 Einsatzkräfte waren am 5. November damit beschäftigt, bei einer gemeinsamen Aktion des Ordnungsamtes der Kreisverwaltung Barnim, der Polizeiinspektion Barnim sowie der Kommunalverwaltungen zu kontrollieren, ob die am 30. Oktober in Kraft getretene Brandenburger „Verordnung...