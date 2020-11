Im Lagebericht vom 9. November, 24 Uhr, ist von 18 Neuinfektionen die Rede. Gleichzeitig gelten weitere 34 Patienten als genesen.

Aktuell sind 68 (+7, -6) Patienten in Bernau, 66 (+2, -7) Patienten in Eberswalde, 42 (+2, -4) Patienten in Biesenthal-Barnim, 29 (+6) Patienten in Panketal, 27 (+1, -4) Patienten in Wandlitz, 26 (+3, -2) Patienten in Ahrensfelde, 20 (+2, -1) Patienten in Britz-Chorin-Oderberg, 17 (-1) Patienten in Schorfheide, zwölf (+1, -3) Patienten in Werneuchen und drei Patienten in Joachimsthal (Schorfheide) an Covid-19 erkrankt.

Wieder starker Anstieg bei Verdachtsfällen in Quarantäne

Die Zahl der Verdachtsfälle in Quarantäne ist um 140 auf 1432 gestiegen. Betroffen sind 345 Patienten in Bernau, 293 in Eberswalde, 191 in Ahrensfelde, 188 in Biesenthal (Barnim), 132 in Wandlitz, 106 in Panketal, 67 in Schorfheide, 47 in Britz-Chorin-Oderberg, 42 in Werneuchen und 21 in Joachimsthal (Schorfheide).

Seit Ausbruch der Pandemie im März sind kreisweit bislang 965 positiv laborbestätigte Covid-19-Fälle registriert worden. 619 Patienten gelten inzwischen als genesen, 310 sind akut erkrankt, 36 Patienten sind nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Drei Covid-19-Patienten liegen auf der Intensivstation

Mit Stand vom 10. November, 12 Uhr, liegen 31 Patienten mit positivem Corona-Test im Werner-Forßmann-Krankenhaus. Das sind zwei Patienten mehr als am Tag zuvor. Unverändert müssen drei Betroffene auf der Intensivstation beatmet werden. Zusätzlich werden jetzt sechs Patienten behandelt, die Symptome zeigen, deren Testergebnis aber noch nicht vorliegt.