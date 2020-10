Aktuell sind im Landkreis Barnim 21 Patienten an Covid-19 erkrankt – zwei mehr als 24 Stunden zuvor. Das geht aus dem Lagebericht des Barnimer Gesundheitsamtes von Sonntag, 24 Uhr, hervor.

Betroffen sind demnach sechs Patienten in Bernau, jeweils vier Patienten in Eberswalde (+1) und Wandlitz, jeweils zwei in Werneuchen und Ahrensfelde (+1) sowie jeweils einer in Panketal, Schorfheide und Britz-Chorin-Oderberg.

Ein Corona-Fall in Quarantäne mehr

Aktuell befinden sich 157 Barnimer in Quarantäne, weil sie mit dem Corona-Virus infiziert sein könnten. Das ist einer mehr als am Tag zuvor. Es geht um 52 Patienten in Bernau, 31 in Eberswalde (+1), 27 in Wandlitz, 16 in Ahrensfelde, acht in Panketal, jeweils sechs in Werneuchen, Schorfheide und Biesenthal-Barnim, vier in Britz-Chorin-Oderberg und einen in Joachimsthal (Schorfheide).

Seit Beginn der Pandemie im März sind im Barnim 505 positiv laborbestätigte Fälle registriert worden. 455 Patienten gelten inzwischen als genesen, 29 sind an oder mit dem Virus gestorben.

Von Obergrenze weit entfernt

Vom 1. bis 4. Oktober hat es im Barnim elf Neuinfektionen gegeben. Das ist ein rasanter Anstieg, aber noch kein Grund, die Rücknahme von Lockerungen zu befürchten. Zu einschneidenden Maßnahmen würde es erst kommen, wenn es innerhalb einer Woche kreisweit 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gäbe. Im Barnim wäre dies der Fall, wenn es innerhalb einer Woche zu 91 Neuinfektionen käme.

Der Landkreis Barnim zählt 184.000 Einwohner.