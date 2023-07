Die Fotoausstellung kostet keinen Eintritt. Und Öffnungszeiten gibt es nicht. Die nicht ganz 40 Bilder mit Aufnahmen aus Eberswalde, die vor 1989 und in der Gegenwart entstanden sind, füllen zwei Schaufenster der Thinkfarm an der Eisenbahn-/Ecke Zimmerstraße. Ein Transparent weist auf die Galerie auf Zeit hin, die vom freien Journalisten Dirk Engelhardt entworfen und gestaltet wurde. „Mit dem Projekt möchte ich nachforschen, wie stark sich das Stadtbild von Eberswalde bis heute verändert hat“, sagt der Ausstellungsmacher. Ob zum Guten oder zum Schlechten könne jeder selbst entscheiden.

Kritische Vergleiche bieten sich unter anderem beim Marktplatz von Eberswalde mit und ohne Springbrunnen, beim „Haus am Stadtsee“ und beim Bahnhofsvorplatz an.

Die Thinkfarm mit Adresse an der Eisenbahnstraße 92/93 ist der am längsten bestehende Co-Working-Place in Eberswalde und auch für Dirk Engelhardt ein oft und gern gebuchter Arbeitsort. Da lag es nahe, die Fotos genau dort zu zeigen.