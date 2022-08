Aufgrund eines erhöhten Krankenstands kommt es ab sofort bis voraussichtlich zum 21. August bei der Bahn in Berlin und Brandenburg zu vereinzelten Einschränkungen und Zugausfällen. „Um einen stabilen Zugverkehr in der Region zu gewährleisten, fahren wir einen eingeschränkten Fahrplan mit etwa 97,5 Prozent des regulären Angebots“, so Joachim Radünz, Pressesprecher beim VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg