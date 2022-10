Gerade wird in dem seit Jahrzehnten leerstehenden Lokal an der Eisenbahnstraße 62 in Eberswalde ein Kunstharzfußboden verlegt. Die ausführende Firma warnt die Anwohner auf Aushängen an der Eingangstür vor übelriechenden Ausdünstungen, die gesundheitlich aber unbedenklich seien. Am Fenster w...