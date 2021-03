Für Beobachter in Finowfurt ist klar: In zwei Monaten ist die Fertigstellung des als Müllers Ruh bezeichneten Gebäudes, das seit mehr als einem Jahr zum Dorfgemeinschaftszentrum umgebaut wird, nicht zu schaffen. Durch die Öffnung im Giebel ragt in der vergangenen Woche noch die stützende Balken- und Stahlkonstruktion hervor. Sie sorgt dafür, dass das 1934 erbaute Haus nach Herausnahme sämtlicher Wände nicht in sich zusammenstürzt. Durch die noch fehlende Wand rechts am Giebel lässt sich ins Gebäude hineinblicken. Nacktes Mauerwerk ist innen zusehen, kein Fußboden, sondern der reine Zuckersand des Grundstücks.

Gebäude in Finowfurt steht nicht unter Denkmalschutz

Schon beim MOZ-Besuch im Februar 2020 wird deutlich, dass die Gemeinde sich mit dem Umbau einen mächtigen Packen aufgeladen hat. Der abgeschlagene Putz offenbarte Lücken im Mauerwerk und zum Teil marodes Holz. Schon damals gestand Schorfheides frühere Bauamtsleiterin Manuela Brandt, dass man das Gebäude eigentlich hätte abreißen und neubauen müssen, hätte man das Ausmaß der bevorstehenden Arbeiten gekannt. Zumal das Haus nicht denkmalschützt sei.

Fertigstellung zum Ende 2021 vorgesehen

Es ist ein Eindruck, der sich während der Bauphase im vergangenen Jahr verstärkt haben dürfte. Nachdem der Befall mit dem Echten Hausschwamm im Gebäude festgestellt wurde, verzögert sich nun die Fertigstellung. Der damals angekündigte Termin Ende Mai könne definitiv nicht eingehalten werden, heißt es aus dem Schorfheider Bauamt. Gegenwärtig werde davon ausgegangen, dass das Vorhaben Ende dieses Jahres fertiggestellt wird.

Gesamter Giebel musste zurückgebaut werden

Areal im Wandel An Hermannsmühle in Finowfurt nagt der Abrissbagger Finowfurt Zunächst sei der Schwamm im vergangenen Jahr im Giebel zum Parkplatz nachgewiesen worden. „Dies führte dazu, dass der gesamte Giebel zurückgebaut und neu aufgebaut werden musste. Die linke Seite des Giebels wurde bereits wieder aufgebaut, inklusive neuem Fachwerk“, erklärt Bauamtsleiterin Juliane Ness.

Mitte April 2020 soll dann klar gewesen sein, dass auch im Erdgeschoss, im Deckenbalken der rechten Hauswand zur Hauptstraße hin, der Schwamm steckt. „Dies hat zur Folge, dass die Hauswand im Erdgeschoss-Bereich ebenfalls abgetragen und wieder neu aufgebaut werden muss“, erklärt die Bauamtsleiterin.

Mehrkosten können noch nicht beziffert werden

Die zusätzlichen Arbeiten haben Auswirkungen auf Bauzeit, nachfolgende Gewerke und natürlich auch die Baukosten. Wieviel genau könne noch nicht beziffert werden, heißt es. Bis 2022 sind Ausgaben in Höhe von 2,6 Millionen Euro für das Projekt geplant. 1,14 Millionen Euro kommen auf die Gemeindekasse zu. Das Amt für Flurneuordnung in Prenzlau fördert die Maßnahme mit 900.000 Euro, der Landkreis Barnim mit 400.000 Euro. Zusätzlich seien beim Landkreis weitere 180.000 Euro beantragt.

Fahrstuhl am Haus noch nicht eingebaut

Derzeit stehen noch die Gerüstbauarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Stahlbauarbeiten und der gesamte Innenausbau aus, erklärt die Bauamtsleiterin. Auch der Fahrstuhl muss noch eingebaut werden. Wenn alles fertig ist, soll das Dorfgemeinschaftszentrum im Erdgeschoss über einen großen Versammlungsraum, ein Trauzimmer, ein Büro und eine Küche verfügen. In der oberen Etage ist eine Bibliothek sowie ein Raum für den Förderkreis Burkina Faso und einer für den Ortschronisten vorgesehen.