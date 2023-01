Derzeit gibt es 61.000 Schöffen in Deutschland, davon circa 37.000 Hauptschöffen. Fast jeder in Deutschland kann Laienrichter werden. In diesem Jahr enden die Amtszeiten tausender Schöffen, daher suchen die Kommunen zurzeit nach Freiwilligen für das Ehrenamt. Im ersten Halbjahr 2023 finden bunde...