Kreativität im Dreierpack: Jana Timm-Retzlaff, Centermanagerin der Rathauspassage in Eberswalde, Existenzgründer Hendrik Lübben und Georg Werdermann, Leiter des Amtes für Stadtmarketing und Tourismus in der Barnimer Kreisstadt, von links, ziehen bei der Vermarktung der Escape-Games an einem Strang. © Foto: Sven Klamann