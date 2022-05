Wenn es Sonnenblumenöl in den Supermärkten in Eberswalde und Umgebung überhaupt zu kaufen gibt, wird es nur rationiert an die Kundschaft abgegeben und kostet zwischen vier und 35 Euro pro Liter. „Die Leute kaufen das Zeug trotzdem wie verrückt“, sagt eine Verkäuferin in einem Discounter i...