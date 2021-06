Die Europäische Jugenderholungs- und Begegnungsstätte am Werbellinsee (EJB) wird sich zum 25. Juni in Seezeit Resort umbenennen. „Wir möchten hier einen Neustart wagen“, so Marketingleiterin Lisa Budde.

Es ist bereits die dritte Umbenennung der Anlage. Unter dem Namen Pionierrepublik Wilhelm ...