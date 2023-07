Alles begann im Mai 2020 auf dem Marktplatz von Eberswalde. Die Kochkommode bot während der Marktzeit ihre selbstkreierten Speisen zum Verzehr an.

Das Team von drei erfahrenen Köchen, die alle von der Leidenschaft für kulinarische Erlebnisse angetrieben werden, legte von Beginn an großen Wert auf die Verwendung regionaler und ökologisch produzierter Zutaten, um echten Geschmack und Qualität in jedem Gericht zu gewährleisten. Sie arbeiten engagiert daran, jedem ihrer Kunden ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis zu bieten. Zunächst vor allem bei solchen Events wie „Essen ist fertig“ auf dem Eberswalder Marktplatz, am Schlossgut Finowfurt oder den Pizza-Abenden in der Bäckerei Wiese und durch Cateringangebote für jeden Anlass.

Trompetensolo zur Eröffnung

Essen in Eberswalde Köche der Kochkommode eröffnen ein Restaurant – was es dort gibt Eberswalde Am 28. Juli nun wurden um 18 Uhr die Gäste mit Birnen-Secco und KoKosi-Quitte-Hopfen-Aperitif und einem Trompetensolo des bekannten Eberswalder Schauspielers Steffen Schortie Scheumann begrüßt und durften miterleben, wie die drei Köche Ricco Stiehm, Emil Petersen und Simon Ortel das rote Band zu ihrem ersten Restaurant in Eberswalde durchschnitten. Das Lokal ist übrigens im Altstadt-Carrée zu finden – An der Friedensbrücke 23, wo einst das vietnamesische Restaurant „Hoi An“ seine vegane Depandanz betrieb.

Am ersten Abend der „Kochkomode“ kamen unzählige Gratulanten und Gäste, genossen die Getränke an der Bar und das Essensangebot in der Küche und im Innenhof.

Zum Team um Simon, Ricco und Emil gehören noch Sander, Lina und Christina. Sie werden auch weiterhin Firmen-Caterings, Hochzeitsmenüs oder Party Fingerfoods anbieten, denn das Restaurant ist nur mittwochs, donnerstags und freitags von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Für geschlossene Gesellschaften kann die „Kochkommode“ auch an Sonnabenden reserviert werden.