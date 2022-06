Fürs Feierabendbier (oder auch den Frühschoppen) gibt es eine neue Adresse in Eberswalde : Zum Altstadtreff. Seit Mitte dieser Woche wird an der Schweizer Straße 8 frisch gezapft und ausgeschenkt. Trotz schwieriger Zeiten, es gibt sie also noch: Neueröffnungen in der Gastro-Branche.