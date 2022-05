An die legendäre Gaststätte „Saumsiegel“ in Eberswalde erinnern sich nur noch Alteingessenene. Das Lokal an der Eisenbahnstraße 62 war vor allem für seine Wildgerichte berühmt und dafür berüchtigt, dass die Luft im Gastraum häufiger zum Schneiden dick war.

Von 1993 an war in dem Restaur...