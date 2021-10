Der Anspruch auf Urlaub ist in Deutschland gesetzlich geregelt. Eine europäische verbindliche Richtlinie untermauert dies. Danach haben Arbeitnehmer einen Mindesturlaubsanspruch von 24 Werktagen, ohne gesetzliche Feiertage. Dieser berechnet sich nach einer Sechs-Tage-Arbeitswoche. Arbeite ich an we...