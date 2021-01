Die Polizei sucht einen jungen Mann, der am Nachmittag des 14. September 2020 in der Wildparkstraße in Eberswalde einen zehnjährigen Jungen ansprach und unsittlich berührte. Der Junge flüchtete anschließend mit dem Fahrrad.

Der Mann soll ca. 1,70 Meter groß und von schlanker Gestalt sein. Er hat braune Haare, braune Augen und spricht deutsch. Der Gesuchte ist ungefähr 20-21 Jahre alt und trug zur Tatzeit ein rotes Hemd sowie schwarze Jeans. Er führte einen dunkelblauen Adidasrucksack und ein pinkfarbenes Damenfahrrad mit sich.

Hinweise zum Täter und zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei Bernau, Tel. 03338/3610 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.