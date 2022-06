Fehlende Lehrer und Gewalt an Schule

In einem Brandbrief hatten Eltern aus der Grundschule Bruno H. Bürgel in Eberswalde wegen des anhaltend hohen Krankenstandes unter den Lehrkräften und der zunehmenden Gewaltbereitschaft unter den Schülern Alarm geschlagen. Was sagt das Bildungsministerium dazu?