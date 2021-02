Die Feuerwehr musste einen Brand in einem Fabrikgebäude an der Joachimsthaler Straße in Britz löschen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Feuer bereits am Sonnabend (13. Februar) ausgebrochen.

Nach Angaben der Polizei wurden ein Fenster und die Fassade des Gebäudes beschädigt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Weitere Einzelheiten teilte die Polizei nicht mit. Nun suchen Kriminalisten der Inspektion Barnim die Brandursache.