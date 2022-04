Die Berufsfeuerwehr Eberswalde musste am Mittwochabend (20.4.), kurz vor 21:00 Uhr, erneut in die Schönholzer Straße nach Finow ausrücken. Laut der Meldung sollte hier ein weiteres Mal eine Garage brennen. Bereits am Osterwochenende brannte es hier, die Polizei ging in diesem Fall von Brandstiftu...