Solche Einsätze hat auch die Feuerwehr selten. Am Donnerstagnachmittag (3.3.) wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Eberswalde nach Finow in die Winkelstraße gerufen. In der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses hatte ein Brandmelder Alarm ausgelöst. In der betroffenen Wohnung des Mehrfam...