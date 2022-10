Acht Tage lang haben die Cineasten in Eberswalde das Leben jenseits der Metropolen gefeiert. 43 Filme aus 22 Ländern sind in 16 Wettbewerbsblöcken im Haus Schwärzetal über die Leinwand geflimmert, die acht Meter breit und 4,60 Meter hoch ist. Alles in allem gut 1500 zahlende Besucher haben...