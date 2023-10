Cannes, Berlin, Venedig – in all diesen Städten gibt es Filmfestivals mit Stars und Glamour. Eberswalde kann, was diese Attribute angeht, nicht mithalten. Was macht den Reiz dieses Festivals aus, das weit über die Grenzen des Landkreises bekannt ist?

Die Filme, die hier gezeigt werden, sind nicht die großen Hollywood-Blockbuster. Es sind oft die leiseren, aber nicht weniger intensiven Geschichten aus den Provinzen der Länder dieser Erde, die bei der Provinziale gezeigt werden. Sie erzählen von Menschen und ihrer Umwelt.

Vielfalt an Kurzfilmen

Wir haben uns unter Besuchern der Eröffnungsveranstaltung am Sonnabend (14.10.) umgehört und wollten wissen, was sie bewegt, die Provinziale zu besuchen. Birgit Berger aus Eberswalde lobte die Vielfalt an Kurzfilmen. Das reiche von der Dokumentation bis zur Animation. Die Kurzfilme hätten einen besonderen Wert, sagte sie im Foyer vom Haus Schwärzetal.

Lebhaft erinnerte sie sich an einen Film aus dem vergangenen Jahr, der den teils sehr beschwerlichen Weg von Kindern zur Schule in verschiedenen Teilen der Welt zeigte. Sie bedauerte, dass sie nicht genug Zeit habe, um alle Filme sehen zu können.

Der Saal im Haus Schwärzetal kurz vor der Eröffnung. Alles ist für die Jubiläumsausgabe vorbereitet.

© Foto: Stephan Backert

Erholung beim Filme schauen

Frank Kanopke stand im Eingangsbereich vom Haus Schwärzetal und schaute eine Fotowand mit Erinnerungen an vergangene Festivalausgaben an. Jetzt ist der Berliner im Rentenalter. Als er noch berufstätig war, habe er Urlaub genommen, um die Provinziale erleben zu können. Ihn bewegen zwei Dinge, um auch in diesem Jahr wieder nach Eberswalde zu kommen. Zum einen seien es die interessanten Dokumentarfilme. Zum anderen aber auch die freundschaftlichen Verbindungen zu einigen Teammitgliedern.

Auch aus dem Nachbarlandkreis Märkisch-Oderland haben Besucher den Weg nach Eberswalde gefunden. Gudrun Anders aus Bad Freienwalde erzählte, dass sie seit einigen Jahren das Festival zusammen mit Freunden besuche. Für die kleine Gruppe gibt es sogar einen Namen. Man nenne sich Reisegruppe Oderbruch. Gudrun Anders schaue über das Jahr verteilt wenige Filme.

Viele Filme mit Festivalroutine

Zur Provinziale ist das aber anders. Da schaue sie Filme in geballter Form. Das sei immer ein intensives Erlebnis. Auch bei ihr haben manche Filme bleibende Erinnerungen hinterlassen. Sie erinnere sich noch an Filme, die sie vor fünf Jahren gesehen habe. Ihr gefalle der Festivalcharakter. Mittlerweile sei bei ihr eine schöne Festivalroutine entstanden.

Erinnerungen an 20 Jahre Festivalgeschichte. Zu sehen sind sie im Foyer vom Haus Schwärzetal.

© Foto: Stephan Backert

Eine intensive Zeit der Vorbereitung liegt hinter den Machern der Provinziale. Über 600 Einsendungen aus 52 Ländern wurden gesichtet. Filme aus 15 Ländern wurden für die vier internationalen Wettbewerbe ausgewählt. Für die Jubiläumsausgabe hat man sich auch etwas Neues einfallen lassen.

Filmknack – Kurzvideos von Jugendlichen

Als Vorfilme werden in diesem Jahr Ergebnisse vom Projekt „Filmknack – Jugendfilmarbeit zwischen Alltag und Filmfest“ gezeigt. Junge Menschen zwischen 14 und 18 Jahren konnten Filme im TikTok-tauglichen Hochformat einreichen, die an einem wiedererkennbaren Ort im öffentlichen Raum, zum Beispiel an Schulen spielen sollten. Wichtige Anforderung für die Filme, die um die 60 Sekunden lang sein sollten war, dass ein Ball in dem Video zu sehen sein sollte.