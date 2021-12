Der Stadtetat von Eberswalde für 2022 und 2023 ist ein schwerer Brocken. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn es geht in beiden Jahren um Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils um die 90 Millionen Euro. Die Haushaltsdebatte ist in den Fachausschüssen und in der Stadtverordnetenversammlung ...