Brandenburgweit wurden 2021 wurden rund 97 Millionen Euro Städtebaufördermittel bewilligt. Das geht aus einer Bilanz des Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung in Potsdam hervor, die Bauminister Guido Beermann (CDU) vorgestellt hat. Das Geld sei an 80 Kommunen geflossen. Zuschüsse in v...