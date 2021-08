„Wir sind das Aushängeschild im leistungsorientierten Fußball in und um Eberswalde!“ Preussen Eberswaldes Vereinspräsident Danko Jur spricht voller Stolz über seinen Verein. „Wir sind in allen Altersklassen in der höchsten Brandenburger Spielklasse vertreten. Die jüngsten Kreispokalsiege...