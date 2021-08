Die Nerven mussten eine Menge aushalten. Die jungen Sportler aus dem Landkreis Barnim schlugen sich wacker.

Neun-Meter-Schießen im Finale entscheidet Südstern Senzig für sich

Zehn Mannschaften, darunter FSV Fortuna Britz und der Eberswalder Sportclub, traten am Sonntag in Strausberg beim EWE Cup Endturnier an. Im Finale konnte sich dann die SG Südstern Senzig im spannenden Neun-Meter-Schießen gegen den Eberswalder Sportclub mit 2:1 durchsetz...