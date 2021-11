Johannes Madeja aus Finowfurt sieht die geplante Gebührenverordnung zur Abfallentsorgung im Landkreis Barnim kritisch und glaubt sogar, dass sie in Teilen illegal ist. In einem Brief an die Fraktionen des Kreistages macht er seinem Unmut Luft. Die MOZ hat die Kreisverwaltung zu den kritischen Punkt...