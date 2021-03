In der Nacht zum 15.02.2021 gelangten Einbrecher in die Räume eines Schnellrestaurants An der B167. Dort verschafften sie sich Zugang zu Büroräumen und nahmen vorgefundenes Bargeld mit sich. Nun ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen für die Tat.

Wer hat in der Nacht vom 14. zum 15. Februar zwischen 24:00 Uhr und 6:00 Uhr an der B167 zwischen der Tankstelle Am Supermarkt und dem Toyota Autohaus Fahrzeuge stehen sehen? Wer hat Personen gesehen, die zu Fuß in dem Bereich unterwegs waren? Wer kann diese Fahrzeuge oder Personen näher beschreiben?

Ihre Hinweise nimmt die Polizei in Bernau, Tel. 03338/3610 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.