In Eberswalde ist die ehemalige Gaststätte „Am Walde“ in der Brunnenstraße in der Nacht zu Montag (18.9.) in Flammen aufgegangen. Um kurz vor Mitternacht wurde der Feuerwehr der Brand gemeldet. Im Gebäude, das zu den Baudenkmälern der Stadt gehört, ist ersten Erkenntnissen nach, ein Feuer im Dachstuhl ausgebrochen.

Die Brunnenstraße ist seitdem aufgrund der Löscharbeiten komplett gesperrt. Direkt neben dem brennenden Gebäude steht ein Wohnheim, das evakuiert wurde. In weiterer direkter Nachbarschaft befinden sich nicht nur Wohnhäuser sowie ein Altenpflegeheim, das Gebäude steht direkt am Waldesrand, sodass die Gefahr eines Waldbrandes gegeben sei, heißt es vor Ort von der Feuerwehr.

Keine Verletzten bekannt

Nach ersten Informationen sind bei dem Feuer in dem seit Jahren leerstehenden Gebäude keine Personen verletzt worden. Die Hanglage und einzelne herabstürzende Dachteile erschweren den Einsatz. Die Feuerwehr ist bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz. Weitere Informationen folgen in Kürze.