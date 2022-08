„Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Aber mein Optimismus schwindet“, sagt Yvonne Baade etwas konsterniert. Baade ist Inhaberin der „Kamm In Friseur GmbH“. An den sechs Standorten in Eberswalde, Finow, Neustrelitz, Neuruppin, Rheinsberg und Zehdenick arbeiten derzeit 24 Mitarbeiterin...