Wenn das kein Glück bringt! Landrat Daniel Kurth hat am Freitagabend 15 schwarze Männer zu bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern bestellt. Nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz waren die Leistungen in 15 der insgesamt 18 Kehrbezirke im Landkreis auszuschreiben und die Stellen für in der ...