Wer Heimatliebe bislang nur mit Folklore, Tracht und Kräuterschnaps in Verbindung gebracht hat, muss umdenken. Die leidenschaftlichen Musiker Joe (24) und Danyel (26) zeigen bei ihrem ersten gemeinsamen Projekt, dass es auch ganz anders geht. „Ich hasse und ich liebe Dich, Finowfurt mein Heimathafen“, rappen die jungen Männer in ihrem Videoclip, der es seit seiner Youtube-Premiere am 10. Januar dieses Jahres auf inzwischen fast 11.000 Aufrufe gebracht hat. Joe und Daniel, die ihre Familiennamen nicht unbedingt der Öffentlichkeit preisgeben wollen, haben in die zweieinhalb Minuten, die das Werk dauert, ihre Seele hineingelegt.

Liebeserklärung an den Ort von Kindheit und Jugend

„Klar, Finowfurt ist ein Dorf. Für uns aber ist es die Welt“, sagt Joe, der bei der Post arbeitet. „Hier kennen wir jeden Pflasterstein, hier leben unsere Freunde, hier sind wir Zuhause“, ergänzt Danyel, der gerade arbeitssuchend ist. Keiner der beiden glaubt an die große Musikerkarriere, die sie alle finanziellen Sorgen mit einem Schlag vergessen lässt. „Wir machen das nicht, um Geld zu verdienen“, betont Joe. Ihnen sei es viel mehr darum gegangen, ihre Gefühle für den Ort, an dem sie ihre Kindheit und Jugend verbracht haben, in Worte zu packen, die berühren. Den Beat dazu haben sie für ein paar Euro im Internet eingekauft. Die Lizenz würde sich nur verteuern, wenn „Heimat Finowfurt“ buchstäblich eine Schallmauer durchbricht.

Dreh auf markanten Finowfurter Plätzen

Youtube Herzblut steckt nicht nur im Text, den jeder Rapper für sich geschrieben hat. „Nur der Refrain, der ist von uns beiden“, verrät Danyel. Da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, sei schon schwer genug gewesen, fügt Joe hinzu. Herzblut steckt überdies in der gesamten Produktion, an der zahlreiche Freunde beteiligt waren. Gedreht wurde unter anderem auf dem Skaterpark in Finowfurt, auf dem Erzberger Platz. am Finowkanal und an der Bushaltestelle.

Auf den Clip ist Viktor Jede durch ein Facebook-Post aufmerksam geworden. Der Betreiber eines Auto-Ersatzteile-Centers, der im Ehrenamt die Fraktion von Bündnis Eberswalde im Stadtparlament anführt und dem Stadtteilverein Finow vorsteht, hat sich „Heimat Finowfurt“ angeschaut und war begeistert.

Einladung zum Live-Stream „2111 - Lasst uns reden“

„Als Finower Lokalpatriot sind mir fast die Tränen gekommen“, verrät der 38-Jährige, der seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mindestens einmal im Monat zum Stream „2111 – Lasst uns reden“ einlädt. Und zugibt, dass er sich Löcher in den Bauch freuen würde, wenn es über sein geliebtes Finow ein vergleichbares Musikstück gäbe. Dass er die Jungs, die hinter dem Projekt stehen, zum Gespräch einladen musste, war Viktor Jede sofort klar. Im improvisierten Studio hat der Gastgeber bereits zahlreichen Leuten Löcher in den Bauch gefragt. Mindestens zweimal im Monat, anfangs sogar vier bis fünfmal die Woche. „Ich bin ja weder Journalist noch Moderator, aber ich habe Spaß daran, über Themen zu sprechen, die mich bewegen“, sagt er. Im Durchschnitt seien 20 bis 35 Zuschauer live dabei und hätten die Chance, selbst Fragen zu stellen.

Schnöde Auftragsarbeiten kommen nicht in Frage

Nur Politik stoße beim Publikum vor den Computermonitoren und Smartphone-Displays eher auf Desinteresse, berichtet Viktor Jede. Dabei hat zumindest der Titel des Streamingformates durchaus einen Bezug zu seinem Engagement als Stadtverordneter: Bei den Kommunalwahlen 2019 hatte der Finower 2011 Stimmen erreicht.

Mit Politik können allerdings auch Joe und Danyel wenig anfangen. Sie verraten lieber, dass ihr nächstes gemeinsames Projekt bereits in Arbeit ist und sich „irgendwie um Liebe und so“ drehen wird. Was die beiden Rapper machen, muss sie selbst ergreifen. Schnöde musikalische Auftragsarbeiten kommen für die Jungs daher nicht in Frage. Das hat auch ihr Gastgeber hinnehmen, dem sie den Wunsch rundheraus abschlagen, auch über Finow einen Videoclip zu produzieren. „Sorry, Finow ist nicht Finowfurt“, sagt Danyel. „Und Finow ist nicht Heimat“, streicht Joe heraus.

Offizielle Vertreter der Gemeinde Schorfheide schweigen

Für ihren Rap „Heimat Finowfurt“ haben die beiden Hobby-Musiker viel Zuspruch erhalten. Nur die offiziellen Vertreter der Gemeinde Schorfheide hätten sich bis heute zu dem Werk nicht geäußert, sagt Joe. Aber das sei vielleicht nicht verwunderlich, findet Danyel. Schließlich biete die Corona-Pandemie wenig Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme.

Was ihren eigenen Musikgeschmack betrifft, sind die beiden glühenden Finowfurt-Fans nicht festgelegt. Ihre augenblickliche Stimmung bestimme, was sie hören. Das reiche von Schlager über Pop bis eben Rap. Nur müsse es mit Liebe gemacht sein.