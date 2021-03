Die Goethe-Schule in Eberswalde war am Freitagvormittag als letzte Einrichtung in Trägerschaft des Landkreises Barnim an der Reihe. „Damit sind jetzt Geräte an 14 Schulen des Landkreises gebracht worden“, teilt Oliver Turner, Finanzdezernent der Kreisverwaltung mit. Die Sofortausstattung mit N...