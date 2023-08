Jeder Backstein am Gebäude in der Eisenbahnstraße 100 in Eberswalde ist geschichtsträchtig. Hinter der immer noch imposanten Fassade steckt ein Haus, das 1873 bis 1875 für ein Knabengymnasium errichtet worden war. Von 1945 bis 1989 hatte dort die Erweiterte Oberschule „Alexander von Humboldt...