Wechsel des Arbeitsgerätes. Zum Baubeginn im April waren es vier Spaten, beim Richtfest am Freitagnachmittag fünf Hämmer. Damit schlugen die Honoratioren, der Tradition folgend, symbolisch die letzten Nägel in den Dachbalken für das neue Ärztehaus an der Georg-Friedrich-Hegel-Straße im Ebersw...